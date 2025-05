Tra le macchine distrutte | incendio nel parcheggio sotterraneo scatta il sequestro

© Lanazione.it - Tra le macchine distrutte: incendio nel parcheggio sotterraneo, scatta il sequestro sequestro i piani -1 e -2 del parcheggio interrato di piazza Matteotti a Assisi. Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio il disastroso rogo che ha distrutto circa venti macchine e che è partito dal piano -2. Erano circa le 17 quando le fiamme si sono propagate. Una alta nuvola di fumo nero si è alzata su Assisi, in quel momento piena di turisti per il ponte del 1 maggio.Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma una ventina di macchine sono andate distrutte. Ma cosa è accaduto nel parcheggio? Si pensa che il rogo sia stato scatenato da cause accidentali nel piano -2, con l’incendio che è partito da una vettura e si è poi propagato alle altre. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura. 🔗 Assisi, 3 maggio 2025 – Sono sottoi piani -1 e -2 delinterrato di piazza Matteotti a Assisi. Nel pomeriggio di venerdì 2 maggio il disastroso rogo che ha distrutto circa ventie che è partito dal piano -2. Erano circa le 17 quando le fiamme si sono propagate. Una alta nuvola di fumo nero si è alzata su Assisi, in quel momento piena di turisti per il ponte del 1 maggio.Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma una ventina disono andate. Ma cosa è accaduto nel? Si pensa che il rogo sia stato scatenato da cause accidentali nel piano -2, con l’che è partito da una vettura e si è poi propagato alle altre. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della struttura. 🔗 Lanazione.it

