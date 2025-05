Tra guasti e fughe di gas Disagi in zona Malaspina

Tra guasti e fughe di gas nella zona della scuola Malaspina, in pieno centro storico. Tutta l'area è soggetta ormai da tempo a continue rotture di tubi all'impianto di distribuzione del gas che passa nel sottosuolo. La zona interessata è quella che va dalla rotonda Giacomini a via Malaspina e all'ufficio Anagrafe. Almeno tre episodi in meno di due settimane si erano già registrati da febbraio e marzo, con gli operai al lavoro a più riprese non senza difficoltà nel riuscire ad individuare ogni volta il punto di rottura. E nei giorni scorsi un nuovo guasto: anche qui le ruspe del gestore, l'azienda Sato, sono intervenute e hanno riparato il tubo danneggiato. Nei mesi scorsi, alcuni residenti del quartiere si erano preoccupati per il continuo odore di gas che si avvertiva non solo per le strade, ma anche all'interno delle abitazioni e nei garage.

