Toto Wolff e il messaggio in codice ad Antonelli dopo la pole | “Oggi non sei Andrea” Cosa vuol dire

Antonelli partirà dalla pole position nella Sprint Race del GP Miami. Il 18enne pilota della Mercedes ha compiuto un'impresa da record ed è stato celebrato anche da Toto Wolff, che dopo la pole ha usato il nome giusto. 🔗 Andrea Kimipartirà dallaposition nella Sprint Race del GP Miami. Il 18enne pilota della Mercedes ha compiuto un'impresa da record ed è stato celebrato anche da, chelaha usato il nome giusto. 🔗 Fanpage.it

Antonelli svela il codice segreto con Toto Wolff: cosa significa se lo chiama Andrea e non Kimi - "Kimi", piuttosto che "Andrea", o ancora "Antonelli": il giovane pilota della Mercedes racconta cosa significa quando il suo boss Toto Wolff lo chiama in un modo o in un altro, è un codice ben preciso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Toto Wolff e il mistero McLaren: “Ma come fanno?” - La McLaren vola, grazie anche a delle gomme che non si usurano in tempi normali. La cosa ha sollevato delle domande nella concorrenza, ed anche Toto Wolff si chiede come sia possibile. Anche Toto Wolff si accoda a Chris Horner nel parlare della capacità della McLaren di riuscire a preservare le gomme meglio di chiunque altro. Nella giornata di ieri era stato il team principal della Red Bull ad interrogarsi su come sia possibile che la scuderia che ha vinto con Lando Norris il GP d’Australia, per quella che è stata la prima uscita della stagione, stia riuscendo a limitare al massimo il ... 🔗sportnews.eu

Toto Wolff e il messaggio in codice ad Antonelli dopo la pole: “Oggi non sei Andrea”. Cosa vuol dire - Andrea Kimi Antonelli partirà dalla pole position nella Sprint Race del GP Miami. Il 18enne pilota della Mercedes ha compiuto un’impresa da record ed è stato celebrato anche da Toto Wolff, che dopo la ... 🔗fanpage.it

Wolff condivide il messaggio WhatsApp per Hamilton: "Il più importante di sempre". - Prima di ciò, il team principal Toto Wolff ha condiviso un messaggio per Hamilton su WhatsApp. Il messaggio completo di Wolff a Hamilton "Ciao Lewis, sono in viaggio, quindi ho pensato di ... 🔗msn.com

Wolff rivela il messaggio a Hamilton dopo la prima foto con la Ferrari - Per mesi Toto Wolff ha lavorato per arrivare a questo momento, ora è un dato di fatto. Lewis Hamilton, il pilota che ha avuto un grande successo in Formula 1 con la Mercedes, non fa più parte ... 🔗msn.com