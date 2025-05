Torna la rassegna Castelmondo

© Ilrestodelcarlino.it - Torna la rassegna. Castelmondo Torna anche quest’anno la rassegna ’Castelmondo’, organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con la rivista Internazionale e che porterà in città quattro documentari selezionati dai più importanti festival in giro per il mondo.Il programma si aprirà domenica alle 17,30 alla biblioteca comunale Lea Garofalo con la proiezione di "Union" di Brett Story e Stephen Maing: una cronaca della prima sede sindacalizzata di Amazon in America, nata dal basso e senza supporti istituzionali.L’11 maggio alle 17.30, "I Shall Not Hate" di Tal Barda racconta la vicenda toccante del medico palestinese Izzeldin Abuelaish.Il 18 maggio alle 17.30 sarà proiettato "Of Caravan and the Dogs" di Anonymous e Askold Kurov.La rassegna si chiuderà il 1° giugno.m. ped. 🔗 anche quest’anno la’, organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con la rivista Internazionale e che porterà in città quattro documentari selezionati dai più importanti festival in giro per il mondo.Il programma si aprirà domenica alle 17,30 alla biblioteca comunale Lea Garofalo con la proiezione di "Union" di Brett Story e Stephen Maing: una cronaca della prima sede sindacalizzata di Amazon in America, nata dal basso e senza supporti istituzionali.L’11 maggio alle 17.30, "I Shall Not Hate" di Tal Barda racconta la vicenda toccante del medico palestinese Izzeldin Abuelaish.Il 18 maggio alle 17.30 sarà proiettato "Of Caravan and the Dogs" di Anonymous e Askold Kurov.Lasi chiuderà il 1° giugno.m. ped. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani - di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico e linguaggi contemporanei. Dal 27 giugno al 5 agosto 2025, prende il via una nuova edizione della stagione musicale estiva al Parco Archeologico di Pompei, con quattordici appuntamenti live che confermano la centralità della rassegna BOP – Beats of Pompeii nel panorama dei grandi eventi europei. 🔗ildenaro.it

Fumetti & Popcorn: all'Arsenale di Pisa torna la rassegna dedicata a cinema e fumetti - Cinema e fumetti tornano a intrecciare nell'undicesima edizione di Fumetti & Popcorn, rassegna lunga otto mesi che proporrà incontri e proiezioni al Cinema Arsenale di Pisa. Il Cinema Arsenale di Pisa ospiterà l'undicesima edizione di Fumetti & Popcorn, la rassegna che esplora il legame fra cinema e fumetto. Diretta da Alessandra Ioalè, e come sempre dedicata alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, la rassegna prenderà il via ad aprile per concludersi a novembre e conterrà omaggi, proiezioni, firma-copie, masterclass e incontri con maestri e giovani talenti della settima e nona ... 🔗movieplayer.it

Torna “Non TemiAMO la Matematica” la rassegna che promuove la cultura scientifica - Dal 1° al 22 marzo a Ravarino si tiene la tredicesima edizione di “Non TemiAMO la Matematica”, la rassegna che promuove la cultura scientifica attraverso incontri pubblici e conferenze divulgative: tema centrale di quest’anno sarà “AstroMate: in viaggio tra numeri e stelle” con un’edizione... 🔗modenatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Castelmondo”, a Castelfranco Emilia torna la rassegna. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torna la rassegna. Castelmondo - Torna anche quest’anno la rassegna ’Castelmondo’, organizzata dal Comune di Castelfranco Emilia in collaborazione con la rivista Internazionale e che porterà in città quattro documentari selezionati ... 🔗ilrestodelcarlino.it