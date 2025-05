Torna il maltempo

© Tgcom24.mediaset.it - Torna il maltempo maltempo Torna. Il sole e i 30 gradi toccati in tutta l'Italia verranno spazzati via da correnti d'aria fredda che arrivano dal Nord Europa e temporali. 🔗 Dopo un ponte del primo maggio che lascia ancora per qualche ora temperature da anticipo d'estate, il. Il sole e i 30 gradi toccati in tutta l'Italia verranno spazzati via da correnti d'aria fredda che arrivano dal Nord Europa e temporali. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Torna il maltempo sul casertano: le previsioni della prossima settimana - L'inverno che sta per lasciare il passo alla primavera si prepara a dare il suo ultimo assaggio. Quella che si apre domani (10 marzo) sarà, infatti, una settimana all'insegna delle precipitazioni. Fino a domenica, infatti, si potranno verificare piogge, leggere ma anche di una certa intensità, a... 🔗casertanews.it

Meteo Toscana, l’anticiclone cede dal weekend: la data in cui torna il maltempo - Firenze, 4 marzo 2025 – Come da previsioni meteorologiche, in Toscana come nel resto della penisola è scoppiata da oggi, 4 marzo, la primavera: sole e temperature in rialzo caratterizzeranno tutta la settimana con la colonnina di mercurio che si spingerà fino ai 20 gradi. Quando cambia il meteo Previsioni meteo in Toscana Quando cambia il meteo Con l'arrivo del weekend però la situazione potrebbe cambiare con una vasta e profonda struttura depressionaria in avvicinamento dall'Atlantico. 🔗lanazione.it

Meteo: l'anticiclone cede, torna il maltempo nel weekend - Roma - L'anticiclone che ha dominato l'Italia si indebolisce: attese piogge e calo delle temperature nel fine settimana. Dopo un periodo caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili grazie alla presenza di un anticiclone, l'Italia si prepara ad affrontare un cambiamento climatico significativo nel prossimo fine settimana. Le previsioni indicano un indebolimento dell'anticiclone, aprendo la strada a perturbazioni atlantiche che porteranno maltempo su gran parte del territorio nazionale. 🔗abruzzo24ore.tv

Meteo, dopo il sabato estivo da domenica 4 maggio torna il maltempo - Sabato 3 maggio con temperature oltre i 30 gradi ma da domenica torna il maltempo e la prossima settimana le temperature caleranno di nuovo ... 🔗gazzetta.it

Meteo: la Prossima Settimana torna il maltempo, forti Temporali e Venti tempestosi - Primo weekend di maggio caratterizzato da forti contrasti meteorologici. Dopo un sabato all'insegna del caldo e del bel tempo, con temperature che raggiungeranno picchi estivi fino a 34°C, si prevede ... 🔗informazione.it

Torna il maltempo sull’Italia: temporali e vento in arrivo dopo il caldo anomalo - La breve parentesi di tempo stabile e soleggiato che ha caratterizzato gli ultimi giorni sta per chiudersi, lasciando spazio a una nuova fase perturbata che riporterà piogge, temporali e un sensibile ... 🔗informazione.it