Torna il Festival dell’Appennino Si parte con l’evento di Palmiano

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il Festival dell’Appennino . Si parte con l’evento di Palmiano Festival dell’Appennino. Sono 27 gli appuntamenti previsti. Il programma sarà arricchito da 16 concerti, 7 spettacoli teatrali culturali, 6 rappresentazioni di circo contemporaneo, offrendo un palinsesto culturale di elevato livello. Artisti come Eugenio Finardi, Moni Ovadia, Luca Barbarossa, David Riondino, la Compagnia dei Folli, Saturnino, Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna saranno solo alcuni dei protagonisti del Festival. "Il Festival dell’Appennino continua a crescere e diventa sempre più inclusivo – ha dichiarato il senatore Castelli – Sono numerose le comunità del sisma che hanno voluto aderire. Luoghi di grande bellezza e tradizione, che hanno voglia di Tornare a crescere e di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio". 🔗 La Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma ha ospitato la presentazione dell’edizione 2025 del. Sono 27 gli appuntamenti previsti. Il programma sarà arricchito da 16 concerti, 7 spettacoli teatrali culturali, 6 rappresentazioni di circo contemporaneo, offrendo un palinsesto culturale di elevato livello. Artisti come Eugenio Finardi, Moni Ovadia, Luca Barbarossa, David Riondino, la Compagnia dei Folli, Saturnino, Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna saranno solo alcuni dei protagonisti del. "Ilcontinua a crescere e diventa sempre più inclusivo – ha dichiarato il senatore Castelli – Sono numerose le comunità del sisma che hanno voluto aderire. Luoghi di grande bellezza e tradizione, che hanno voglia dire a crescere e di farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

ROMA (ITALPRESS) – Il Festival dell'Appennino, 'Inclusivo di naturà torna con la XVI edizione e cresce sempre di più. I 27 appuntamenti previsti, si terranno nell'arco di sei mesi (dal 4 maggio al 12 ottobre 2025) in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell'Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori e riaggregare le loro

ROMA (ITALPRESS) – Torna il Festival dell'Appennino, "Inclusivo di natura" con la XVI edizione e cresce sempre di più. Gli appuntamenti si svolgono nelle quattro regioni dell'Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria. La nuova edizione, promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal Bim Tronto, è stata presentata a Roma, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

