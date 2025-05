Torino Venezia che spavento per Vanoli | calo di pressione e crollo a terra Le condizioni dell’allenatore granata

© Calcionews24.com - Torino Venezia, che spavento per Vanoli: calo di pressione e crollo a terra. Le condizioni dell’allenatore granata Torino, ammutolito di colpo a pochi istanti dalla concessione del calcio di rigore che ha portato al gol Vlasic . 🔗 L’allenatora ha avuto un lieve malore dopo essersi alzato dalla panchina di scatto per parlare con Maripan, ma si è ripreso subito Sono stati pochi secondi, ma si è temuto il peggio allo stadio Olimpico Grande, ammutolito di colpo a pochi istanti dalla concessione del calcio di rigore che ha portato al gol Vlasic . 🔗 Calcionews24.com

Spavento al Grande Torino: Vanoli si accascia dopo il rigore - Il cronometro segna il minuto in cui il Grande Torino esplode in un boato: dal dischetto arriva il calcio di rigore per i granata. Nell’attimo in cui il pallone danza sull’erba, il silenzio cala improvviso sulla panchina. Senza preavviso, Paolo Vanoli si piega su se stesso, lo sguardo fisso sul campo ma il corpo che cede. Il pubblico trattiene il respiro, mentre il mister rimane in equilibrio tra sorpresa e determinazione, senza perdere conoscenza. 🔗thesocialpost.it

Spavento per Vanoli: calo di pressione e crolla a terra, sta meglio - Momenti di grandissima paura nel secondo tempo di Torino-Venezia, anticipo della 35° giornata di campionato terminato 1-1. Il tecnico dei granata, Paolo Vanoli, dopo il calcio di rigore… Leggi ... 🔗informazione.it

?? Vanoli, che spavento: malore in panchina. Radu SHOW, Toro-Venezia è 1-1 | OneFootball - L'anticipo della 35esima giornata di Serie A è la sfida tra Torino e Venezia. Incrocio vitale per gli ospiti a caccia di punti salvezza: la partita è finita 1 a 1. Al vantaggio iniziale di Kike Perez ... 🔗onefootball.com

Torino-Venezia, attimi di paura per Vanoli: l’episodio - Nel corso di Torino-Venezia, intorno al 75', attimi di paura per Paolo Vanoli. Il tecnico granata, rimasto seduto in panchina a inizio secondo tempo lasciando Godinho a bordocampo a dare indicazioni, ... 🔗toronews.net