Torino Venezia 1-1, nel post partita parla Di Francesco: «Sono stufo, lo prendiamo sempre in quel posto» Al termine di Torino Venezia 1-1, anticipo della 35a giornata di Serie A, come di consueto ha parlato l'allenatore degli ospiti, Eusebio Di Francesco che ai microfoni di Dazn ha commentato la partita e il rigore subito.

Torino-Venezia pareggiano 1-1, Vlasic risponde a Perez - TORINO (ITALPRESS) – Torino e Venezia non si fanno male, ma è un pareggio che soddisfa tutti e nessuno: chance sprecata dai lagunari, è 1-1 all’Olimpico-Grande Torino. Vanoli deve rinunciare a Linetty ... 🔗msn.com

Torino, oggi la ripresa degli allenamenti: si valutano le condizioni di Ricci - Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Torino è tornato ad allenarsi in vista del Venezia. I granata valutano le condizioni di Ricci Il Torino vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il ... 🔗toro.it

Torino, Vlasic: “Primo tempo pessimo, sono triste perché abbiamo solo pareggiato” - Visualizzazioni: 21 Nikola Vlasic ha commentato il pareggio casalingo per 1-1 del suo Torino maturato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il trequartista serbo ha pareggiato i conti per il Tor ... 🔗calciostyle.it