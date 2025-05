Torino Ricci al centro del mercato | le parole di Cairo e il siparietto con i tifosi – FOTO

Torino, Samuele Ricci calamite le voci di mercato, il punto sul futuro del granata tra la (non) risposta di Urbano Cairo e il retroscena con i tifosi (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Quando Ricci non c'è il Torino non gira. Non è una regola precisa, ma comunque – numeri alla mano.

Torino, i fan granata scrivono a Ricci: le parole post espulsione fanno breccia. Tra mercato e futuro Cairo ora… - Torino, i tifosi scrivono a Samuele Ricci dopo le parole del granata post espulsione col Verona, sul mercato la palla passa però a Urbano Cairo Un applauso di incoraggiamento ha accolto l’uscita dal campo di Samuele Ricci dopo l’espulsione incassata dal centrocampista del Torino nel secondo tempo del match con il Verona. Un encomio di […] 🔗calcionews24.com

Nicolussi Caviglia al centro di un intrigo di mercato? Non c’è solo il Milan sull’ex centrocampista della Juve: spicca anche un altro club! È presente in Torino Venezia per visionarlo - di Redazione JuventusNews24Nicolussi Caviglia può diventare soggetto del desiderio di un altro club rivale della Juve in Serie A: è a Torino per vederlo all’opera con il Venezia! Hans Nicolussi Caviglia non è un profilo che piace solo al Milan. Sull’ex centrocampista della Juve si è fiondata un’altra società rivale sia ai rossoneri che ai bianconeri. Trattasi dell’Inter. Stando a quanto appreso dal profilo X dell’esperto di mercato, Nicolò Schira, uno scout nerazzurri è presente sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino per visionare il giocatore all’opera in Torino Venezia. 🔗juventusnews24.com

Ricci: «Il Torino una seconda casa, le voci di mercato? fanno piacere, ma ora penso solo a questo…» - Le parole di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, sul mercato, il vestire la maglia Granata e la nazionale Azzurra Samuele Ricci è il protagonista dell’ultima intervista a DAZN per la rubrica My Skills. Di seguito le parole del centrocampista del Torino sui rumor di mercato – piace all’Inter – sul Toro e sulla Nazionale. VOCI DI MERCATO – «Fanno molto piacere […] 🔗calcionews24.com

Ricci Inter, da Torino non hanno più dubbi! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto! - Ricci Inter, da Torino sono sicuri! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto in casa granata Samuele Ricci continua a essere al centro delle voci di mercato, con ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Torino – Ricci in panchina: c’è il retroscena di mercato - Il Torino dovrà fare a meno di Samuele Ricci nel corso della sfida di campionato con il Napoli. I dettagli sul motivo che porta all'assenza ... 🔗msn.com

Calciomercato Torino – Offerta da 10 milioni: Cairo ha scelto il post Ricci - Il Torino non perde tempo ed anzi sembra si stia muovendo sul mercato per cercare di chiudere un colpo importante come quello di Samuele Ricci ... 🔗msn.com