Torino preda di risse accoltellamenti e morte Ma il sindaco Pd vive nel mondo delle favole | GUARDA

© Iltempo.it - Torino preda di risse, accoltellamenti e morte. Ma il sindaco Pd vive nel mondo delle favole | GUARDA Torino. La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. A occuparsi del caso è la squadra mobile, che sta raccogliendo elementi utili per risalire al responsabile dell'omicidio. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo i riflettori sulle criticità delle periferie torinesi, spesso teatro di episodi violenti e segnate da degrado urbano. Nel frattempo, sui social, il sindaco Stefano Lo Russo ha pubblicato un messaggio dal tono poetico, nel quale racconta di aver camminato molto per la città negli ultimi giorni, rimanendo colpito dalla sua bellezza e dalla capacità di sorprendere: “Torino è una città viva, capace di stupire chi la vede per la prima volta e anche chi la conosce da sempre. 🔗 Un ragazzo di 19 anni, di origine africana, è stato ucciso nella tarda serata di ieri con una coltellata alla schiena. È accaduto intorno alle 23.30 nella zona di Barriera di Milano, uno dei quartieri periferici di. La polizia, intervenuta sul posto, ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. A occuparsi del caso è la squadra mobile, che sta raccogliendo elementi utili per risalire al responsabile dell'omicidio. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo i riflettori sulle criticitàperiferie torinesi, spesso teatro di episodi violenti e segnate da degrado urbano. Nel frattempo, sui social, ilStefano Lo Russo ha pubblicato un messaggio dal tono poetico, nel quale racconta di aver camminato molto per la città negli ultimi giorni, rimanendo colpito dalla sua bellezza e dalla capacità di sorprendere: “è una città viva, capace di stupire chi la vede per la prima volta e anche chi la conosce da sempre. 🔗 Iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Risse e accoltellamenti in città, ecco cosa succede e dove: la mappa completa di tutti gli episodi - Udine è una città violenta? Questa è una delle domande che ormai in tanti si fanno e così abbiamo provato a ricostruire, il più oggettivamente possibile, la cronologia dei fatti crimonosi di maggior impatto degli ultimi mesi. Da un lato, la percezione di un crescente degrado sociale e i dati... 🔗udinetoday.it

In preda all'ira lancia oggetti dal balcone a Torino, la polizia interviene: aveva la casa piena di droga - A Torino, un uomo di 31 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 1,5 kg di droga e funghi allucinogeni nel suo appartamento. 🔗notizie.virgilio.it

"Torino non è Italia": Islam, un servizio-choc - Islam violento, a Torino comanda la Sharìa? È andata a fotografare la situazione Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Mario Giordano. La giornalista va nel quartiere Aurora, dove gli immigrati di religione musulmana hanno praticamente occupato l'intera zona. Lì, camminando per le strade del quartiere, praticamente non sembra di essere più nemmeno in Italia. 🔗liberoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Torino preda di risse, accoltellamenti e morte. Ma il sindaco del Pd vive un’altra realtà. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rissa tra pusher a Torino: accoltellamenti, sangue e spaccio segnalati via app - La scena si è consumata nel giardino all’angolo tra corso Caio Plinio e via Onorato Vigliani, da tempo segnalato come punto caldo dello spaccio nella periferia sud di Torino. Qui, secondo quanto ... 🔗giornalelavoce.it

Movida, risse, coltelli e alcol ai minorenni: il questore "chiude" il locale discoteca - Troppa gente nelle serate in discoteca, risse, accoltellamenti e numerosi malori per eccesso di alcol anche tra minorenni. E' per queste motivazioni che agenti della polizia di Stato hanno ... 🔗msn.com