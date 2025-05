Torino Cairo | Vanoli sta bene peccato per il primo tempo Ricci e Elmas… – VIDEO

© Calcionews24.com - Torino, Cairo: «Vanoli sta bene, peccato per il primo tempo. Ricci e Elmas…» – VIDEO Cairo non usa giri di parole, il patron del Torino ha parlato dopo la gara contro il Venezia, ecco la VIDEO intervista ai margini della partita (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Le lancette dell’orologio hanno da poco scoccato la mezzanotte quando Urbano Cairo ha lasciato lo Stadio Olimpico Grande Torino. . 🔗 Urbanonon usa giri di parole, il patron delha parlato dopo la gara contro il Venezia, ecco laintervista ai margini della partita (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande). Le lancette dell’orologio hanno da poco scoccato la mezzanotte quando Urbanoha lasciato lo Stadio Olimpico Grande. . 🔗 Calcionews24.com

Torino, Cairo esulta: «Torino in Europa? Sognare è lecito, l'infortunio di Zapata ci è costato caro. Il rinnovo di Vanoli…» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo esulta dopo la vittoria contro l'Empoli, ecco la video intervista al presidente granata, il filmato integrale (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). C'era anche Urbano Cairo tra i 21 mila spettatori presenti questa sera tra le mura del Grande Torino in occasione del match andato in scena tra i […]

Romero: «Il mio Torino dalla promozione al fallimento. Nessuno ci diede una mano, per l'ultimo derby son tornato allo stadio. Su Cairo e Vanoli…» – ESCLUSIVA - Attilio Romero racconta il 'suo' Torino, dal tifo giovanile alla presidenza, la promozione e il fallimento, ma anche Vanoli, Cairo, lo Stadio ed il futuro La vita di Attilio, Tilli, Romero sembra «Nel bene o nel male, indissolubilmente intrecciata alla storia del Torino». E' un'impresa ardua nel panorama calcistico nostrano trovare una figura che ha […]

Torino, Vanoli in conferenza pre Venezia: «4 maggio un onore e un dovere, ora pronti per il rush finale. Ricci? Assente, ecco come sta» - Paolo Vanoli presenta Torino Venezia, ecco le dichiarazioni del tecnico granata prima del match di Serie A, le sue parole in conferenza stampa Microfoni aperti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Alle 14 in punto mister Paolo Vanoli interverrà con i giornalisti presenti per prepare il prossimo match in arrivo: Torino Venezia. Causa […]

