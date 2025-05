Torino 19enne ucciso in strada nella notte

Torino, 19enne ucciso in strada nella notte

Torino: un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in strada e ha perso la vita

L'articolo proviene da Il Difforme.

Torino, 19enne ucciso in strada con una coltellata al cuore - Per il giovane non c'è stato nulla da fare: il fendente alla schiena non gli ha lasciato scampo. L'omicidio è avvenuto nella notte in periferia 🔗tgcom24.mediaset.it

Torino, 19enne ucciso con una coltellata in strada: caccia all’assassino - (Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torino. E' accaduto intorno alle 23.30 in zona Barriera di Milano. Da una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, il 19enne di origini africane è stato colpito a morte con un fendente alla schiena. Sul caso indaga la […] 🔗periodicodaily.com

Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗quotidiano.net

