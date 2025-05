Torino 19enne ucciso con una coltellata al cuore | Caccia al killer

© Dayitalianews.com - Torino, 19enne ucciso con una coltellata al cuore: Caccia al killer ucciso brutalmente nella tarda serata di ieri a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, zona nord della città. Il dramma si è consumato attorno alle 23:30 in via Monterosa, dove il giovane è stato colpito alle spalle con un coltello mentre camminava lungo la strada.Colpito al cuore, è morto in pochi minutiSecondo le prime ricostruzioni, la coltellata ha raggiunto il cuore passando dalla schiena, provocando una gravissima emorragia. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto in pochissimi minuti per la forte perdita di sangue.L’assassino è fuggito, indagini in corsoL’autore dell’aggressione è riuscito a fuggire e al momento è ricercato dalle forze dell’ordine. 🔗 ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggredito alle spalle in strada: la vittima è un giovane di origini straniereUn ragazzo di 19 anni è statobrutalmente nella tarda serata di ieri a, nel quartiere Barriera di Milano, zona nord della città. Il dramma si è consumato attorno alle 23:30 in via Monterosa, dove il giovane è stato colpito alle spalle con un coltello mentre camminava lungo la strada.Colpito al, è morto in pochi minutiSecondo le prime ricostruzioni, laha raggiunto ilpassando dalla schiena, provocando una gravissima emorragia. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è deceduto in pochissimi minuti per la forte perdita di sangue.L’assassino è fuggito, indagini in corsoL’autore dell’aggressione è riuscito a fuggire e al momento è ricercato dalle forze dell’ordine. 🔗 Dayitalianews.com

Approfondimenti da altre fonti

Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗quotidiano.net

Omicidio a Torino: 19enne ucciso con una coltellata in via Monterosa - Torino, 3 maggio 2025 – La coltellata gli ha perforato il cuore. E’ morto così un ragazzo di 19 anni a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Il giovane di origine straniere è stato colpito da un fendente alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Indaga la Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗quotidiano.net

Torino, 19enne ucciso con una coltellata in strada - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della polizia di Stato. 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

++ Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino ++; Torino, 19enne ucciso in strada con una coltellata: è caccia all'aggressore; Omicidio a Torino: 19enne ucciso con una coltellata in via Monterosa; Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferi ... 🔗ansa.it

Attaccato alle spalle e ucciso con una coltellata al cuore a Torino, morto 19enne: è caccia all’assassino - Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso questa notte nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città: è stato colpito alle spalle mentre ... 🔗fanpage.it

Giovane di 19 anni ucciso con una coltellata - E' stato ucciso con un solo fendente. Una coltellata alla schiena che gli ha trapassato il cuore. Così ha perso la vita un ragazzo di 19 anni di origine nord africana in via Monterosa, nel quartiere B ... 🔗rainews.it