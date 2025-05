Torino 19enne ucciso a coltellate in strada

ucciso nella notte a Torino. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Indaga la polizia.L'articolo Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada proviene da Open. 🔗 Un ragazzo di 19 anni di origini straniere è statonella notte a. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Indaga la polizia.L'articoloinproviene da Open. 🔗 Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Omicidio a Torino: uomo ucciso a coltellate in casa in Barriera di Milano - Omicidio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a Torino. Il cadavere di un uomo di origini cinesi è stato trovato da un suo coinquilino nella camera da letto di un alloggio in via Lauro Rossi 43, quartiere Barriera di Milano. Il corpo senza vita aveva, in più punti, segni di... 🔗torinotoday.it

Scarcerato il 19enne che ha ucciso a coltellate il padre per difendere la madre in Trentino - È stato scarcerato Bojan Panic, il 19enne che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso il padre 46enne a coltellate per difendere la madre, vittima di violenze da parte dell’uomo. Il giovane si trova con la madre Milka ed il fratello minore a casa di alcuni parenti. «Abbiamo fatto una cosa giusta sotto il profilo processuale, la detenzione, vista la situazione di questo ragazzo, sarebbe stata... 🔗feedpress.me

Omicidio a Torino, ucciso a coltellate in via Lauro Rossi: trovato morto dal coinquilino in camera da letto - Un uomo di origini cinesi è stato assassinato a Torino in via Lauro Rossi. Il suo coinquilino ha scoperto l'omicidio e ha dato l’allarme 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada; Omicidio a Torino Barriera di Milano, ragazzo di 19 anni accoltellato a morte in strada, assassino in fuga; Attaccato alle spalle e ucciso con una coltellata al cuore a Torino, morto 19enne: è caccia all’assassino; Lite in condominio, uccide coppia di vicini e si toglie vita nel Torinese. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ucciso in strada con una coltellata 19enne a Torino - Un ragazzo di 19 anni, di origini straniere, è stato ucciso nella notte a Torino. L'omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferi ... 🔗ansa.it

Attaccato alle spalle e ucciso con una coltellata al cuore a Torino, morto 19enne: è caccia all’assassino - Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso questa notte nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città: è stato colpito alle spalle mentre ... 🔗fanpage.it

Giovane di 19 anni ucciso con una coltellata - E' stato ucciso con un solo fendente. Una coltellata alla schiena che gli ha trapassato il cuore. Così ha perso la vita un ragazzo di 19 anni di origine nord africana in via Monterosa, nel quartiere B ... 🔗rainews.it