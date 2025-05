Torino 19enne ucciso a coltellate in strada nella notte | caccia al killer

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada: la rissa e il fendente mortale alla spalla - È stato ucciso con una coltellata alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Mamoud Diane, 19 anni, cittadino ivoriano residente nel Cuneese, è morto nella tarda serata di venerdì 2 maggio in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. L’aggressione si è consumata intorno alle 23:30, sotto gli occhi di alcuni passanti atterriti. La coltellata ha perforato il cuore di Mamoud Diane Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato avvicinato da un gruppo di almeno sette persone. 🔗notizieaudaci.it

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada - Un ragazzo di 19 anni di origini straniere è stato ucciso nella notte a Torino. L’omicidio è avvenuto intorno alle 23.30, in strada, in via Monterosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il cuore. Indaga la polizia. L'articolo Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada proviene da Open. 🔗open.online

Omicidio a Torino: uomo ucciso a coltellate in casa in Barriera di Milano - Omicidio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 marzo 2025, a Torino. Il cadavere di un uomo di origini cinesi è stato trovato da un suo coinquilino nella camera da letto di un alloggio in via Lauro Rossi 43, quartiere Barriera di Milano. Il corpo senza vita aveva, in più punti, segni di... 🔗torinotoday.it

