Torino 19enne accoltellato a morte in strada | residenti esasperati

© Lapresse.it - Torino, 19enne accoltellato a morte in strada: residenti esasperati strada a Torino, in via Monterosa, nella serata di venerdì 2 maggio. La vittima, di origine africana e senza precedenti, sarebbe stata colpita da un fendente alla schiena da un soggetto ancora non identificato che lo ha perforato a morte. Il giovane è deceduto sul colpo. È accaduto intorno alle 23.30. Indaga la squadra mobile della Questura di Torino. Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero di turno e la polizia scientifica. La salma è stata trasferita all’obitorio. La situazione nella via sta esasperando i residenti. “Io abito a nemmeno cinquanta metri, proprio qua. Sentiamo tutto. Di giorno sono tranquilli. Ma la sera, verso le 18 o le 19, comincia l’inferno. Non hanno rispetto delle persone. Giocano a pallone in mezzo alla strada, gridano, si lanciano bottiglie, uova. 🔗 Un giovane di 19 anni è stato ucciso con una coltellata in, in via Monterosa, nella serata di venerdì 2 maggio. La vittima, di origine africana e senza precedenti, sarebbe stata colpita da un fendente alla schiena da un soggetto ancora non identificato che lo ha perforato a. Il giovane è deceduto sul colpo. È accaduto intorno alle 23.30. Indaga la squadra mobile della Questura di. Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero di turno e la polizia scientifica. La salma è stata trasferita all’obitorio. La situazione nella via sta esasperando i. “Io abito a nemmeno cinquanta metri, proprio qua. Sentiamo tutto. Di giorno sono tranquilli. Ma la sera, verso le 18 o le 19, comincia l’inferno. Non hanno rispetto delle persone. Giocano a pallone in mezzo alla, gridano, si lanciano bottiglie, uova. 🔗 Lapresse.it

