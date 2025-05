Tommy Cash si rifiuta di cantare Bella ciao | Quella non è la mia canzone Scoppia la polemica a pochi giorni dall’Eurovision

© Ilfattoquotidiano.it - Tommy Cash si rifiuta di cantare “Bella ciao”: “Quella non è la mia canzone”. Scoppia la polemica a pochi giorni dall’Eurovision ciao, Bella”, ma non “Bella ciao”. Tommy Cash ha le idee chiare su cosa vuole cantare e cosa no. Lo ha dimostrato nei giorni scorsi quando ha allestito un chiosco per le vie di Milano offrendo caffè ai passanti. Il cantante in gara al prossimo Eurovision Song Contest ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno nel capoluogo lombardo per racimolare voti in vista della competizione canora in programma nelle prossime settimane, e tra i tanti che sono accorsi rispondendo al suo invito un giornalista del portale The Journalai lo ha avvicinato per chiedergli: “Tu canti ciao Bella (è un verso del brano ‘Espresso Macchiato’, ndr), puoi cantare anche ‘Bella ciao’?”, “No, Quella non è la mia canzone” ha replicato l’artista estone. “Conosci ‘Bella ciao?’” ha domandato qualcun altro, “Certo” ha risposto Tommy Cash, che ha però smontato con un secco “No” la rinnovata richiesta di intonare il canto popolare italiano. 🔗 ”, ma non “”.ha le idee chiare su cosa vuolee cosa no. Lo ha dimostrato neiscorsi quando ha allestito un chiosco per le vie di Milano offrendo caffè ai passanti. Il cantante in gara al prossimo Eurovision Song Contest ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno nel capoluogo lombardo per racimolare voti in vista della competizione canora in programma nelle prossime settimane, e tra i tanti che sono accorsi rispondendo al suo invito un giornalista del portale The Journalai lo ha avvicinato per chiedergli: “Tu canti(è un verso del brano ‘Espresso Macchiato’, ndr), puoianche ‘’?”, “No,non è la mia” ha replicato l’artista estone. “Conosci ‘?’” ha domandato qualcun altro, “Certo” ha risposto, che ha però smontato con un secco “No” la rinnovata richiesta di intonare il canto popolare italiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

