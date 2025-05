TNA | Stop a sangue e violenza

© Zonawrestling.net - TNA: Stop a sangue e violenza Stop al bladingSecondo quanto riportato da PW Insider, infatti, una circolare interna della TNA avrebbe avvisato il roster della necessità di interrompere la pratica del blading – la pratica per cui un wrestler si procura volontariamente un taglio per sanguinare durante un match – e, più in generale, di ridurre l’esposizione del pubblico al sangue. 🔗 Negli ultimi anni la TNA ha sempre cercato modi diversi di proporsi come alternativa a WWE e AEW, provando a esplorare strade alternative rispetto a quanto mostrato dalle altre federazioni in tv. E sicuramente una di queste strade era quella che portava verso l’hardcore wrestling, che in questi anni nella compagnia ha avuto diversi esponenti: Sami Callihan, Steve Maclin, PCO, Bully Ray e tanti altri si sono sfidati e hanno sanguinato sul ring in spettacoli a volte quasi macabri per il divertimento dei fan. Ma le cose potrebbero presto cambiare.al bladingSecondo quanto riportato da PW Insider, infatti, una circolare interna della TNA avrebbe avvisato il roster della necessità di interrompere la pratica del blading – la pratica per cui un wrestler si procura volontariamente un taglio per sanguinare durante un match – e, più in generale, di ridurre l’esposizione del pubblico al. 🔗 Zonawrestling.net

TNA: Sangue, sudore e tradimenti, il 10-man tag steel cage match più caotico di TNA Sacrifice - ?A TNA Sacrifice, si è svolto un attesissimo Steel Cage Match a dieci uomini. La squadra composta dal campione mondiale TNA, Joe Hendry, Matt Hardy, Elijah, Leon Slater e Nic Nemeth ha affrontato The System (Eddie Edwards, Brian Myers e JDC) insieme ai Colóns (Orlando e Eddie Colón). La costruzione di questo incontro è iniziata il 20 febbraio 2025, quando Joe Hendry è stato interrotto durante un concerto sul ring dall’arrivo dei Colóns. 🔗zonawrestling.net

