Tivù Verità | Il Conclave e l' eredità di Francesco

© Laverita.info - Tivù Verità | Il Conclave e l'eredità di Francesco Con Paolo Del Debbio analizziamo il pontificato di Bergoglio e la sua azione, più sociale e politica che religiosa. Ma di quale figura ha bisogno ora la Chiesa? 🔗 Laverita.info

Approfondimenti da altre fonti

Tivù Verità | La pesante eredità di papa Francesco - Con Boni Castellane e Massimiliano Pappalardo esaminiamo il lascito culturale e teologico di Bergoglio. E i numerosi nodi che il suo successore dovrà tentare di sciogliere. Continua a leggere 🔗laverita.info

Tivù Verità | I dazi di Trump e le vere conseguenze per l'Italia - Tutti sono in fibrillazione per le tariffe annunciate dal presidente degli Stati Uniti. Che non sono frutto di chissà quale follia, ma di un ragionamento molto preciso. Come spiega Alberto Bagnai. Continua a leggere 🔗laverita.info

Tivù Verità | Cosa dice davvero il Manifesto di Ventotene - Con Fabio Dragoni raccontiamo che cosa contiene davvero il celebratissimo testo di Spinelli e gli altri. E quale visione esprime: quella di una élite che deve plasmare il popolo secondo la sua volontà. Continua a leggere 🔗laverita.info

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tivù Verità | Il Conclave e l'eredità di Francesco; Don Baldo Reina al Tg1: “Esito incerto del conclave, ma l’eredità di Papa Francesco è viva”; Le notizie del 21 aprile sulla morte del pontefice; Ascolti tv ieri lunedì 7 aprile chi ha vinto tra Ulisse, The Couple, Giletti, GialappaShow e Augias. 🔗Approfondimenti da altre fonti