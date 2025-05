Tisci assolto per il caso Covid | Credo nello Stato di diritto | i processi si fanno nei tribunali non sulla stampa

© Secoloditalia.it - Tisci assolto per il caso Covid: «Credo nello Stato di diritto: i processi si fanno nei tribunali, non sulla stampa» Tisci, avvocato e allora direttore generale dell’Arpab, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, è Stato assolto dall’accusa di violazione delle norme anti Covid. Il caso ebbe una grande eco mediatica anche a livello nazionale, soprattutto perché fu cavalcato politicamente con tale impeto da portare, molto prima che i fatti fossero chiariti, alla sua sospensione e poi alle dimissioni dall’incarico nell’ente, rassegnate per sottrarre la Regione alle strumentalizzazioni.Tisci assolto per il caso CovidIn una lunga lettera al quotidiano Cronache Lucane, Tisci, oggi commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, ha ricordato quello che «è accaduto tra la denuncia e le dimissioni»: «Il linciaggio mediatico compiuto da chi immaginava un’imputazione e una condanna per epidemia colposa»; «i partiti di opposizione che si sono dedicati a fare comunicati stampa contro di me»; lo stigma sociale, ma anche le attestazioni di «vicinanza affettiva» e stima di chi aveva compreso ciò che poi è Stato decretato prima dalla Procura di Potenza, nella richiesta di assoluzione per tenuità del fatto, e poi dal Tribunale, che quella richiesta ha accolto. 🔗 Dopo esattamente tre anni dai fatti, Antonio, avvocato e allora direttore generale dell’Arpab, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, èdall’accusa di violazione delle norme anti. Ilebbe una grande eco mediatica anche a livello nazionale, soprattutto perché fu cavalcato politicamente con tale impeto da portare, molto prima che i fatti fossero chiariti, alla sua sospensione e poi alle dimissioni dall’incarico nell’ente, rassegnate per sottrarre la Regione alle strumentalizzazioni.per ilIn una lunga lettera al quotidiano Cronache Lucane,, oggi commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, ha ricordato quello che «è accaduto tra la denuncia e le dimissioni»: «Il linciaggio mediatico compiuto da chi immaginava un’imputazione e una condanna per epidemia colposa»; «i partiti di opposizione che si sono dedicati a fare comunicaticontro di me»; lo stigma sociale, ma anche le attestazioni di «vicinanza affettiva» e stima di chi aveva compreso ciò che poi èdecretato prima dalla Procura di Potenza, nella richiesta di assoluzione per tenuità del fatto, e poi dal Tribunale, che quella richiesta ha accolto. 🔗 Secoloditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

“Covid, io il primo caso a Bergamo? Ai miei familiari dissero di tacere e chiudersi in casa” - Gazzaniga. No, non è tutto iniziato il 23 febbraio 2020, quando l’ospedale di Alzano venne chiuso e riaperto dopo la scoperta dei primi due tamponi positivi. Se quella data segnò l’inizio di un incubo collettivo, per un 69enne infermiere in pensione di Gazzaniga e la sua famiglia quell’incubo iniziò in solitaria, con 24 larghissime ore di anticipo. Il motivo? Di tamponi positivi ce n’erano già altri. 🔗bergamonews.it

Bergamo, papà "no-vax" assolto da accusa di maltrattamenti psicologici ai figli, ma perde potestà genitoriale, diceva loro: "La mamma ha fatto il vaccino Covid, è radioattiva" - La sentenza ha stabilito che l'imputato non ha mai maltrattato i suoi due figli. Tuttavia il 49enne ha perso la potestà genitoriale È stato assolto il papà "no-vax" di Bergamo finito a processo per presunti maltrattamenti ai figli. La sentenza della Corte d'Assise ha stabilito che il fatto no 🔗ilgiornaleditalia.it

Caso Visibilia, Daniela Santanchè cambia un legale: salta l’udienza preliminare sulla truffa all’Inps con la cassa Covid - Milano – I tempi processuali del caso Visibilia potrebbero allungarsi. Nel collegio difensivo di Daniela Santanchè, il ministro del turismo sotto accusa, entra l'avvocato Salvatore Pino, che sostituisce il legale Salvatore Sanzo, affiancando il difensore Nicolò Pelanda. Proprio Salvatore Pino ha preannunciato al giudice una richiesta di "termini a difesa" per studiare il procedimento sulla truffa aggravata ai danni dell'Inps, con udienza fissata per domani, mercoledì 26 marzo 2025. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tisci assolto per il caso Covid: «Credo nello Stato di diritto: i processi si fanno nei tribunali, non sulla stampa; ARPAB E COVID, ASSOLTO TISCI; Antonio Tisci assolto dall’accusa di aver violato le regole della quarantena Covid. 🔗Ne parlano su altre fonti

Antonio Tisci assolto dall’accusa di aver violato le regole della quarantena Covid - L'ex direttore generale dell'Arpab era stato trovato dai Nas nel suo ufficio nel febbraio 2022 nei giorni in cui risultava positivo al virus e obbligato all’isolamento domiciliare ... 🔗basilicata24.it

Assoluzione per Antonio Tisci. Non violò gli obblighi della pandemia - L'ex Direttore Generale di Arpab era al lavoro, nel febbraio del 2022 nonostante fosse risultato positivo al Covid e inserito in piattaforma. La sentenza al termine del processo con rito abbreviato ... 🔗rainews.it

Medico assolto dopo l’accusa di omicidio in epoca Covid nel Bresciano: Carlo Mosca sarà risarcito - Era accusato dell’omicidio volontario di due pazienti arrivati nel suo pronto soccorso nel pieno della prima ondata Covid ... I giudici non solo lo hanno assolto con formula piena e sentenza ... 🔗milano.repubblica.it