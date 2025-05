Tiribocchi sicuro | Lotta Scudetto? Non credo che l’Inter sbaglierà altre partite in campionato

Tiribocchi, l'ex giocatore ha parlato della Lotta Scudetto tra Napoli e Inter: le sue parole

L'ex attaccante Simone Tiribocchi, intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, ha parlato della Lotta al vertice tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE DI Tiribocchi – «l'Inter non credo sbaglierà altre partite ed il Napoli vorrà mantenere questo vantaggio. l'Inter è superiore al Napoli e se perde lo Scudetto è perché tempo fa ha sbagliato qualche gara, mentre il Napoli ci ha sempre creduto».

