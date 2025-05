Tiribocchi convinto | Inter non sbaglierà ancora Napoli una virtù

© Inter-news.it - Tiribocchi convinto: «Inter non sbaglierà ancora. Napoli, una virtù» Tiribocchi ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, con l’Inter che è momentaneamente in svantaggio di 3 punti sul Napoli capolista. IL RAGIONAMENTO – Simone Tiribocchi ha rilasciato un’Intervista a Radio Kiss Kiss Napoli sul prossimo turno di Campionato, con un focus specifico su Inter e Napoli. Secondo l’ex calciatore italiano, la prestazione dei nerazzurri sarà diversa rispetto a quelle viste nelle precedenti giornate di Serie A: «Non credo che l’Inter sbaglierà altre gare (dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Roma, ndr.). I nerazzurri sono superiori ai partenopei: se perderanno lo scudetto, ciò sarà dovuto agli errori commessi nelle ultime gare, a differenza di un Napoli che ci ha sempre creduto». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Tiribocchi convinto: «Inter non sbaglierà ancora. 🔗 Simoneha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, con l’che è momentaneamente in svantaggio di 3 punti sulcapolista. IL RAGIONAMENTO – Simoneha rilasciato un’vista a Radio Kiss Kisssul prossimo turno di Campionato, con un focus specifico su. Secondo l’ex calciatore italiano, la prestazione dei nerazzurri sarà diversa rispetto a quelle viste nelle precedenti giornate di Serie A: «Non credo che l’altre gare (dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Roma, ndr.). I nerazzurri sono superiori ai partenopei: se perderanno lo scudetto, ciò sarà dovuto agli errori commessi nelle ultime gare, a differenza di unche ci ha sempre creduto».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «non. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bueno, il difensore del Feyenoord è sicuro: «Sono davvero convinto che possiamo battere l’Inter a San Siro» - di RedazioneBueno, il difensore è tornato sull’andata degli ottavi di Champions League tra Feyenoord-Inter: le dichiarazioni dello spagnolo Hugo Bueno, difensore del Feyenoord, ha espresso una ferma convinzione sulla capacità della sua squadra di avanzare nel torneo e battere l’Inter nella prossima partita di Champions League a San Siro. Nonostante la sconfitta per 0-2 subita nel match di andata in Olanda, Bueno rimane ottimista. 🔗internews24.com

Tiribocchi a Internews24: «Chiave della partita? Ecco quale sarà! Se l’Inter va a fare bottino pieno si complicherebbe tutto, la vittoria dell’Atalanta, invece…» - Lo scontro diretto tra Atalanta e Inter è il match di cartello di questa giornata di Serie A: Simone Tiribocchi ne ha parlato in esclusiva a InterNews24 Si avvicina lo scontro diretto di domani tra Atalanta e Inter, con anche il Napoli che non vuole mollare la corsa scudetto: questi e tanti altri temi sono stati trattati da Simone […] 🔗calcionews24.com

Vieri convinto: «Napoli ha un fattore. Inter, un’attesa per il verdetto!» - Christian Vieri si è pronunciato sulla lotta scudetto, indicando un fattore di cui può disporre il Napoli e sottolineando una realtà con cui l’Inter dovrà fare i conti. IL RAGIONAMENTO – Christian Vieri ha concesso un’intervista a TuttoSport, trattando anche della lotta al vertice tra Inter e Napoli. L’ex calciatore nerazzurro ha posto l’accento su un fattore che sta trascinando i partenopei nella corsa scudetto: «Il Napoli ha Conte, che è devastante. 🔗inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Tiribocchi: «Potevamo vincere A Bologna per fare tre punti»; Tiribocchi: Se l'Inter perde lo scudetto è per un solo motivo. McTominay soldatino; Tiribocchi, la moglie Gloria Zanin: Mio marito entusiasta e convinto della scelta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tiribocchi: "Inter più forte del Napoli. Se perde scudetto sarà solo per un motivo" - Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Careca è stato il calciatore più talentuoso nel suo ... 🔗tuttojuve.com

Tiribocchi: "Se l'Inter perde lo scudetto è per un solo motivo. McTominay soldatino" - Simone Tiribocchi ha parlato del momento che vivono Napoli ed Inter in vista di questo entusiasmante rush finale di campionato. 🔗msn.com

Tiribocchi: “Vincere a Napoli mai facile, Conte e Spalletti due fuoriclasse” - Intervenuto ai microfoni di TuttoNapoli in occasione del Panini Tour, Simone Tiribocchi, ex attaccante ... Comunque sono due fuoriclasse, perché vincere a Napoli non è mai facile. Aneddoti? Tutti e ... 🔗fcinter1908.it