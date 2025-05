Tipici dolcetti inglesi che vengono serviti con il tè delle cinque Si prestano a tutte le farciture dolci e non solo

Come i Crumpet (pancake inglesi), il Victoria Sponge Cake e i Tea Sandwich, gli Scone presidiano l'Afternoon Tea. dolci ma non troppo, si prestano alle più varie farciture. Qui ne presentiamo una versione quasi classica, con il contorno di frutti di bosco. È eclettica invece la tavola, che mette insieme righe, quadri, geometrie a contrasto e qualche ramo fiorito di primavera. INGREDIENTI X 10 pezzi 225 g farina autolievitante 1 pizzico di sale 55 g burro (meglio quello irlandese) 25 g zucchero 150 ml latte 1 uovo sbattuto confettura di fragole (o di amarene, o ancora di frutti di bosco) panna montata (la più corretta clotted cream, o panna "rappresa", tipica del Devon e della Cornovaglia, da noi si trova difficilmente.

In alternativa, se non farciti, si conservano sotto a una campana per dolci o in un sacchetto di carta, per 3-4 giorni massimo.