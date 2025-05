TikTok è stata multata di 530 milioni di euro per aver inviato in Cina i dati degli utenti europei

© Metropolitanmagazine.it - TikTok è stata multata di 530 milioni di euro per aver inviato in Cina i dati degli utenti europei TikTok è stata multata di 530 milioni di euro per aver violato le norme europee sulla privacy inviando i dati degli utenti in Cina. La multa è stata stabilita dall’agenzia irlandese per la tutela dei dati, che si occupa di supervisionare il rispetto del GDPR, il vasto regolamento dell’Unione europea sui dati digitali, da parte dell’azienda cinese, la cui sede europea si trova in Irlanda. Anche la Commissione irlandese per la protezione dei dati ha affermato che TikTok ha fornito informazioni inesatte durante la sua indagine sull’azienda. Nonostante le affermazioni secondo cui TikTok avrebbe interrotto i trasferimenti di dati verso la Cina, TikTok ha informato la commissione ad aprile che “limitati” dati degli utenti europei “erano stati in realtà archiviati su server in Cina”. L’ordinanza concede a TikTok sei mesi di tempo per adeguare le sue pratiche di trattamento dei dati alla normativa europea. 🔗 di 530diperviolato le normepee sulla privacy inviando iin. La multa èstabilita dall’agenzia irlandese per la tutela dei, che si occupa di supervisionare il rispetto del GDPR, il vasto regolamento dell’Unionepea suidigitali, da parte dell’azienda cinese, la cui sedepea si trova in Irlanda. Anche la Commissione irlandese per la protezione deiha affermato cheha fornito informazioni inesatte durante la sua indagine sull’azienda. Nonostante le affermazioni secondo cuiavrebbe interrotto i trasferimenti diverso laha informato la commissione ad aprile che “limitati”pei “erano stati in realtà archiviati su server in”. L’ordinanza concede asei mesi di tempo per adeguare le sue pratiche di trattamento deialla normativapea. 🔗 Metropolitanmagazine.it

