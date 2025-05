Tifosi Napoli omaggio stupendo | applaudono anche quelli del Lecce FOTO

© Spazionapoli.it - Tifosi Napoli, omaggio stupendo: applaudono anche quelli del Lecce (FOTO) omaggio stupendo dal settore ospiti: applaudono anche i Tifosi del Lecce, un momento davvero commovente durante la partita.La gara fra Lecce e Napoli, fra lotta salvezza e scontro Scudetto, è un match ricco di tensioni. La gara è stata però densa di emozioni e anche tensioni pure sugli spalti.In particolare, molto sentito è stato l’omaggio a Graziano Fiorita, storico fisioterapista del Lecce scomparso prima della scorsa gara dei pugliesi contro l’Atalanta. La storica figura del club è stata omaggiata e rispettata anche dai Tifosi del Napoli, unitisi al cordoglio e anche alla protesta dei Leccesi contro la Lega Serie A, colpevole di aver fatto giocare la gara della scorsa settimana a ridosso del lutto nonostante tutto.Tifosi Napoli, lo striscione per Ciro Esposito (FOTO)C’è stato un altro momento molto commovente però: l’omaggio dei Tifosi del Napoli a Ciro Esposito, tifoso azzurro scomparso 11 anni fa in occasione della finale di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina per mano di un ultras romanista. 🔗 dal settore ospiti:del, un momento davvero commovente durante la partita.La gara fra, fra lotta salvezza e scontro Scudetto, è un match ricco di tensioni. La gara è stata però densa di emozioni etensioni pure sugli spalti.In particolare, molto sentito è stato l’a Graziano Fiorita, storico fisioterapista delscomparso prima della scorsa gara dei pugliesi contro l’Atalanta. La storica figura del club è stata omaggiata e rispettatadaidel, unitisi al cordoglio ealla protesta deisi contro la Lega Serie A, colpevole di aver fatto giocare la gara della scorsa settimana a ridosso del lutto nonostante tutto., lo striscione per Ciro Esposito ()C’è stato un altro momento molto commovente però: l’deidela Ciro Esposito, tifoso azzurro scomparso 11 anni fa in occasione della finale di Coppa Italia frae Fiorentina per mano di un ultras romanista. 🔗 Spazionapoli.it

