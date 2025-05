Tifo vestito da Torre di Pisa per regalare ricordi ai bimbi

© Lanazione.it - "Tifo vestito da Torre di Pisa per regalare ricordi ai bimbi" PisaTra le sciarpe e le magliette nerazzurre che giovedì hanno detto no alla braciata per invadere gli spalti dell’Arena Garibaldi inseguendo il grande sogno, un Tifoso su tutti si è distinto nella massa. E non poteva essere diversamente perché, con un gigantesco costume bianco di gommapiuma a forma di Torre Pendente, c’era solo lui. Diego Boldrini, 44 anni, componente insieme all’amico Enrico Signorini del duo comico ‘Pisa Mania’ ha dato una grande prova di goliardia nell’aperitivo di quella che sarà la vera festa nerazzurra, vestendosi da Torre di Pisa. Un’idea pensata da tempo per non far mancare, nei grandi festeggiamenti, il simbolo della città. "In un’occasione di gioia come l’altro giorno non potevamo dimenticarci del simbolo dei Pisani e della Pisanità. Visto che non poteva spostarsi in mezzo ai Tifosi per festeggiare, ce l’abbiamo portata noi". 🔗 di Mario FerrariTra le sciarpe e le magliette nerazzurre che giovedì hanno detto no alla braciata per invadere gli spalti dell’Arena Garibaldi inseguendo il grande sogno, unso su tutti si è distinto nella massa. E non poteva essere diversamente perché, con un gigantesco costume bianco di gommapiuma a forma diPendente, c’era solo lui. Diego Boldrini, 44 anni, componente insieme all’amico Enrico Signorini del duo comico ‘Mania’ ha dato una grande prova di goliardia nell’aperitivo di quella che sarà la vera festa nerazzurra, vestendosi dadi. Un’idea pensata da tempo per non far mancare, nei grandi festeggiamenti, il simbolo della città. "In un’occasione di gioia come l’altro giorno non potevamo dimenticarci del simbolo deini e dellanità. Visto che non poteva spostarsi in mezzo aisi per festeggiare, ce l’abbiamo portata noi". 🔗 Lanazione.it

