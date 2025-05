Tiene i suoi cani in pessime condizioni e glieli sottraggono lui minaccia di dare fuoco al Comune | arrestato

arrestato un 37enne, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, che ha minacciato di dare fuoco al municipio dopo che gli è stata notificata l'imminente sottrazione dei suoi cani, tenuti in pessime condizioni igieniche. 🔗 Negli scorsi giorni i carabinieri di Borgo Mantovano (Mantova) hannoun 37enne, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, che hato dial municipio dopo che gli è stata notificata l'imminente sottrazione dei, tenuti inigieniche. 🔗 Fanpage.it

