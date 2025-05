Tielemans mantiene vivi i primi cinque sogni mentre i visitatori europei sono ammaccati

L'Aston Villa ha sperato che una delle migliori campionate della Premier League sia saldamente viva dopo che un goal di Youri Tielemans si è rivelato la differenza contro il Fulham a Villa Park. Tielemans si diresse da un angolo di John McGinn su 12 minuti per garantire che il lato di Unai Emery spostasse il livello sui punti con il Chelsea e la foresta di Nottingham sul tavolo. Sono stati tre punti vitali per la squadra di Emery, che stanno cercando di tornare in Champions League dopo la loro corsa alle ultime otto in questa stagione, ma i padroni di casa hanno perso diverse buone possibilità di mettere la gara a letto in quello che era un pomeriggio nervoso per i fan di casa. La sconfitta per Fulham, nel frattempo, potrebbe aver infranto i loro sogni di calcio europeo il prossimo mandato.

