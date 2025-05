Thunderbolts* l' intervista con Lewis Pullman Hannah John-Kamen Wyatt Russell | Cerchi i veri momenti umani dei personaggi

© Comingsoon.it - Thunderbolts*, l'intervista con Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell: "Cerchi i veri momenti umani dei personaggi" intervista video a Wyatt Russell, Lewis Pullman e Hannah John-Kamen, rispettivamente John Walker, Sentry e Ghost nell'ultima fatica dei Marvel Studios, Thunderbolts*, atto conclusivo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Ecco la nostravideo a, rispettivamenteWalker, Sentry e Ghost nell'ultima fatica dei Marvel Studios,, atto conclusivo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Comingsoon.it

Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday - Lewis Pullman, protagonista di Thunderbolts, ha raccontato come ha appreso del ritorno del suo personaggio Sentry in Avengers: Doomsday. Lewis Pullman, una delle nuove star del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Sentry in Thunderbolts, ha recentemente svelato in un'intervista come ha scoperto che il suo personaggio sarebbe tornato anche in Avengers: Doomsday. Cosa ha detto Lewis Pullman sul suo Sentry L'attore ha rivelato di essere venuto a conoscenza della notizia in modo piuttosto sorprendente, con un dettaglio che ha stupito molti dei suoi fan. 🔗movieplayer.it

Mister Movie | Sentry in Thunderbolts: Finalmente Svelato il Costume di Lewis Pullman! - Marvel Legends Ci Regala un'Anteprima Incredibile Sei in fibrillazione per Thunderbolts? Anch'io! L'attesa sta per finire e finalmente abbiamo un assaggio di quello che ci aspetta. La Marvel Legends ha appena svelato la action figure di Lewis Pullman nei panni di Sentry, e ragazzi, il costume è pazzesco! Dopo mesi di speculazioni e avvistamenti sfuggenti, possiamo ammirare il look completo di questo personaggio enigmatico. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Sentry vs Superman: Lewis Pullman Anticipa una Crescita di Potere nel MCU - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. L'attore Lewis Pullman parla del confronto tra Sentry e i supereroi più iconici, svelando possibili sviluppi futuri nel MCU. Scopri cosa ha detto! 🔗mistermovie.it

Thunderbolts*, come ha reagito Bill Pullman al Sentry del figlio Lewis? - Lewis Pullman ha parlato della reazione di suo padre Bill Pullman alla lettura dello script del suo Sentry di Thunderbolts* ... 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday - Lewis Pullman, protagonista di Thunderbolts, ha raccontato come ha appreso del ritorno del suo personaggio Sentry in Avengers: Doomsday. 🔗msn.com

Thunderbolts*, il regista Jake Schreier commenta il recasting di Sentry - Thunderbolts* arriva oggi al cinema e i fan faranno la conoscenza di Sentry, che originariamente doveva essere interpretato da Steven Yeun. Alla premiere del film, il regista Jake Schreier ha commenta ... 🔗msn.com