Thunderbolts* Lewis Pullman confessa | Ho sentito molta pressione per essere all' altezza di mio padre Bill

© Movieplayer.it - Thunderbolts*, Lewis Pullman confessa: "Ho sentito molta pressione per essere all'altezza di mio padre Bill" Lewis Pullman si è soffermato sulle difficoltà incontrate nell'essere il figlio di una nota star di Hollywood, Bill Pullman, soprattutto all'inizio della sua carriera. La star di Thunderbolts ha approfondito la scelta di diventare attore* e la pressione che sentiva agli esordi per il paragone con la star di Independence Day e Balle spaziali. La pressione vissuta da Lewis Pullman e il percorso personale nella recitazione "Quando ho capito che era un compito impossibile, ho provato un senso di sollievo: se c'era un futuro per me nel cinema, sarebbe stato solo facendo le cose a modo mio."

