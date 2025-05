Thunderbolts* | I nuovi Avengers a supporto del film

Il film Marvel "Thunderbolts*" è oramai approdato al cinema, ma a quanto pare il supporto da parte degli Avengers è sempre ben accetto.In occasione di una delle classiche cene spettacolo del venerdì organizzate da Robert Downey jr, infatti, un nutrito gruppo di stelle dell'universo Marvel ha deciso di supportare il nuovo film Thunderbolts* attraverso una serie di foto postate su Instagram.Tra i presenti alla cena, oltre che l'anfitrione Downey jr, una vita nell'MCU come Tony StarkIron Man e prossimamente come Dottor Destino, erano presenti Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Anthony Mackie (Captain America), Winston Duke (M'Baku), Simu Liu (Shang-Chi), Channing Tatum (Gambit), Vanessa Kirby (Sue Storm) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm).Insomma a supportare quello che è stato da molti considerato un mini-Avengers movie c'erano alcuni dei prossimi protagonisti "certi" del nuovo film sui Vendicatori dal titolo Avengers: Doomsday.

