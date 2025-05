Theo Hernandez un futuro già scritto | arriva l’offerta che non si può rifiutare

© Serieanews.com - Theo Hernandez, un futuro già scritto: arriva l’offerta “che non si può rifiutare” Theo Hernandez è uno dei calciatori più rappresentativi del Milan: il suo futuro è già scritto, arriva l’offerta da prendere al voloTheo Hernandez, un futuro già scritto: arriva l’offerta “che non si può rifiutare” (Ansa Foto) – SerieAnewsIl futuro del Milan è tutto da scrivere. E ci riferiamo proprio ad ogni angolo possibile ed immaginabile che va dalla sfera calcistica con la squadra ancora impegnata sul campo a quella dirigenziale, con la figura ancora vacante del ds fino alla sfera del mercato.Conceiçao ha come obiettivo il guadagnare il massimo possibile in questo finale di stagione: la qualificazione alla prossima Champions League è pressoché impossibile vista la distanza quasi abissale dal quarto posto ma almeno l’Europa League è alla portata. Una competizione che può arrivare anche attraverso la vittoria della Coppa Italia, con la finale in programma contro il Bologna il 14 maggio. 🔗 è uno dei calciatori più rappresentativi del Milan: il suoè giàda prendere al volo, ungià“che non si può” (Ansa Foto) – SerieAnewsIldel Milan è tutto da scrivere. E ci riferiamo proprio ad ogni angolo possibile ed immaginabile che va dalla sfera calcistica con la squadra ancora impegnata sul campo a quella dirigenziale, con la figura ancora vacante del ds fino alla sfera del mercato.Conceiçao ha come obiettivo il guadagnare il massimo possibile in questo finale di stagione: la qualificazione alla prossima Champions League è pressoché impossibile vista la distanza quasi abissale dal quarto posto ma almeno l’Europa League è alla portata. Una competizione che puòre anche attraverso la vittoria della Coppa Italia, con la finale in programma contro il Bologna il 14 maggio. 🔗 Serieanews.com

