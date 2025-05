Theo Hernández potrebbe tornare al Real Madrid As

© Ilnapolista.it - Theo Hernández potrebbe tornare al Real Madrid (As) Theo Hernández potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra di mercato. A far suonare l'allarme ci ha pensato il giornale spagnolo As, il quale parla del terzino francese come rinforzo perfetto per la difesa del Real Madrid. Il giocatore rossonero già in passato aveva vestito la camiceta blanca e, in estate, potrebbe fare ritorno per giocare al Santiago Bernabeu.Il Real Madrid a caccia di un terzino: il preferito è Theo HernándezAs scrive:"Nella lista del Real Madrid per il ruolo di terzino sinistro è presente anche il nome di Theo Hernández. Un'opzione romantica, ma che soddisfa molti dei requisiti presenti nell'elenco delle qualità del club: esperienza (ha 27 anni), condizioni contrattuali favorevoli (il suo contratto con il Milan scade nel 2026) e facilità di adattamento.La questione contrattuale è importante, in termini di prezzo.

