The Witcher alcune indiscrezioni sulla quarta stagione parlano di un ritorno di un personaggio

© Metropolitanmagazine.it - The Witcher, alcune indiscrezioni sulla quarta stagione parlano di un ritorno di un personaggio quarta stagione di The Witcher dovrebbe uscire quest’anno, Netflix continua a non rivelare alcun dettaglio sulla serie. Ciononostante, c’è un’idea generale di cosa tratterà la nuova stagione, tratta dalle opere di Andrzej Sapkowski, e nuovi dettagli continuano a emergere grazie alle indiscrezioni. L’ultima indiscrezione proviene da Redanian Intelligence, e afferma che un personaggio molto amato dai fan tornerà nella prossima stagione. Secondo la fonte, la regina Meve tornerà negli ultimi due episodi della stagione, dove sarà interpretata ancora una volta da Rebecca Hansson. Hansson ha debuttato nella seconda stagione di The Witcher. Al di fuori della serie e dei libri Netflix, la Regina Meve è forse più nota per il suo ruolo nel videogioco Thornbreaker: The Witcher Tales.Meve era il personaggio principale di quel gioco, che ha offerto molti approfondimenti sul suo background e sulla sua storia. 🔗 Sebbene ladi Thedovrebbe uscire quest’anno, Netflix continua a non rivelare alcun dettaglioserie. Ciononostante, c’è un’idea generale di cosa tratterà la nuova, tratta dalle opere di Andrzej Sapkowski, e nuovi dettagli continuano a emergere grazie alle. L’ultima indiscrezione proviene da Redanian Intelligence, e afferma che unmolto amato dai fan tornerà nella prossima. Secondo la fonte, la regina Meve tornerà negli ultimi due episodi della, dove sarà interpretata ancora una volta da Rebecca Hansson. Hansson ha debuttato nella secondadi The. Al di fuori della serie e dei libri Netflix, la Regina Meve è forse più nota per il suo ruolo nel videogioco Thornbreaker: TheTales.Meve era ilprincipale di quel gioco, che ha offerto molti approfondimenti sul suo background esua storia. 🔗 Metropolitanmagazine.it

