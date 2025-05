The Painted Bride | Jeremy Allen White nel cast del nuovo film con Isabella Rossellini

© Movieplayer.it - The Painted Bride: Jeremy Allen White nel cast del nuovo film con Isabella Rossellini Jeremy Allen White reciterà al fianco di Mandy Patinkin e alla nominata all'Oscar Isabella Rossellini nel nuovo film diretto da Jeremiah Zagar, intitolato The Painted Bride. Zagar è reduce da ampi consensi per la sua opera prima, We The Animals, e per il film successivo su Netflix, Hustle, con protagonista Adam Sandler. Di recente, ha concluso la lavorazione di Task, nuova produzione HBO con Mark Ruffalo. La trama di The Painted Bride In The Painted Bride, Jeremy Allen White interpreta Elisha, un uomo che di giorno nuota, cucina e si prende cura della famiglia, e di notte è ossessionato da . 🔗 La star della serie FX The Bear e del biopic su Bruce Springsteen reciterà al fianco della candidata all'Oscar per Conclave e Mandy Patinkin.reciterà al fianco di Mandy Patinkin e alla nominata all'Oscarneldiretto da Jeremiah Zagar, intitolato The. Zagar è reduce da ampi consensi per la sua opera prima, We The Animals, e per ilsuccessivo su Netflix, Hustle, con protagonista Adam Sandler. Di recente, ha concluso la lavorazione di Task, nuova produzione HBO con Mark Ruffalo. La trama di TheIn Theinterpreta Elisha, un uomo che di giorno nuota, cucina e si prende cura della famiglia, e di notte è ossessionato da . 🔗 Movieplayer.it

