The Legend of Ochi recensione | un film che ti rimette al mondo spiegando cosa vuol dire comunicare

© Movieplayer.it - The Legend of Ochi, recensione: un film che ti rimette al mondo (spiegando cosa vuol dire comunicare) Legend of Ochi di Isaiah Saxon - al debutto - ha la grande capacità di instaurare immediatamente un dialogo con il pubblico. Una prerogativa affatto banale, e decisiva nell'organizzazione poetica portata avanti dal regista (che proviene dal videoclip, e si vede). Sembra infatti scontato che un film debba parlare allo spettatore, ma in un'epoca ombelicale come la nostra, titoli come questo, sono una splendida eccezione. E per questo vanno supportate, sostenute, coccolate e applaudite. L'opera di Saxon rivela una notevole cura nella sua struttura e scrittura (e già questo vale da solo il prezzo del bieglietto), considerando un budget . 🔗 Isaiah Saxon definisce al meglio il concetto di cinema artigianale (nell'epoca del green screen) puntando alla più semplice e più immediata delle emozioni. In sala dall'8 maggio.

