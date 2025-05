The Jackal al Comicon per Pesci Piccoli | Questa serie è specchio di ciò che facciamo da 20 anni | VIDEO

© Napolitoday.it - The Jackal al Comicon per Pesci Piccoli: "Questa serie è specchio di ciò che facciamo da 20 anni" | VIDEO Jackal che tornano al Comicon Napoli per le prime esclusive immagini della seconda stagione di Pesci Piccoli.Ritornano proprio da dove è iniziata l'avventura della prima stagione su cui tutti hanno scommesso, partendo da Prime VIDEO che ha creduto in. 🔗 Mandano in visibilio i fan di ogni età Theche tornano alNapoli per le prime esclusive immagini della seconda stagione di.Ritornano proprio da dove è iniziata l'avventura della prima stagione su cui tutti hanno scommesso, partendo da Primeche ha creduto in. 🔗 Napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

COMICON 2025: i The Jackal presentano in anteprima “Pesci Piccoli 2” a Napoli - NAPOLI – Si arricchisce il programma “Cinema & Serie TV” della XXV edizione del COMICON Napoli, in scena alla Mostra d’Oltremare dal 1° al 4 maggio. Tra gli eventi più attesi, il ritorno in grande stile dei The Jackal che, venerdì 2 maggio, saliranno sul palco dell’Auditorium per presentare in esclusiva le prime immagini della seconda stagione di Pesci Piccoli, la serie comedy prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. 🔗primacampania.it

I The Jackal con la seconda stagione di Pesci piccoli in anteprima al Comicon di Napoli 2025: ecco quando - Il gruppo comico partenopeo sarà tra i protagonisti della prossima edizione dell'evento in programma dal 1° al 4 maggio. Il grande ritorno dei The Jackal animerà l'edizione XXV del Comicon di Napoli, in cartellone dal 1° al 4 maggio nella città partenopea. Proprio in occasione dell'evento, il gruppo presenterà la seconda stagione di Pesci piccoli. Le prime immagini del nuovo ciclo di episodi verranno mostrate in esclusiva il 2 maggio presso l'Auditorium della Mostra d'Oltremare, dopo il successo della prima stagione distribuita su Prime Video nel 2023. 🔗movieplayer.it

“Pesci Piccoli” torna al Comicon: i The Jackal presentano in anteprima la seconda stagione della serie cult su Prime Video - Il programma ‘Cinema & Serie TV’ della XXV edizione di Comicon Napoli (1-4 maggio) prende forma. Si parte con il ritorno dei The Jackal, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, venerdì 2 maggio presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, le prime immagini della seconda stagione di ‘Pesci Piccoli’, prodotta da The Jackal e Mad Entertainment in collaborazione con Prime Video. 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Comicon 2025, i The Jackal presentano clip e trailer di Pesci Piccoli 2. L'anteprima; The Jackal al COMICON: svelata la nuova stagione di Pesci Piccoli; The Jackal al Comicon per Pesci Piccoli: Questa serie è specchio di ciò che facciamo da 20 anni | VIDEO; Comicon 2025, i The Jackal presentano la seconda stagione di «Pesci piccoli». 🔗Ne parlano su altre fonti

Comicon 2025, i The Jackal presentano clip e trailer in anteprima di Pesci Piccoli 2 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Comicon 2025, i The Jackal presentano clip e trailer in anteprima di Pesci Piccoli 2 ... 🔗tg24.sky.it

The Jackal al COMICON: svelata la nuova stagione di "Pesci Piccoli" - Napoli si è trasformata nel cuore pulsante della cultura pop con l'edizione annuale del COMICON, e tra gli eventi più attesi spiccava senza dubbio l'incontro con il collettivo The Jackal. Il celebre g ... 🔗hdblog.it

Comicon 2025, i The Jackal presentano la seconda stagione di «Pesci piccoli» - Al Comicon di Napoli i The Jackal hanno presentato la seconda stagione di “Pesci Piccoli”, serie prodotta e ideata dalla content factory napoletana e Mad Entertainment ... 🔗ilmattino.it