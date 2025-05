The Hormonauts il loro nuovo singolo Surfin’ Bird disponibile dal 2 maggio

Da venerdì 2 maggio è disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital stores "Surfin' Bird" (Maninalto!), il nuovo singolo dei The Hormonauts. Dopo quindici anni di silenzio discografico, la band cult torna finalmente sulle scene musicali, pronta a riportare tutta la propria energia irriverente e inconfondibile al pubblico che li ha amati e ai nuovi ascoltatori curiosi di scoprire la loro evoluzione sonora. "Surfin' Bird", Una Rivisitazione Esplosiva di un Classico del Surf Anni '60 per The Hormonauts. I The Hormonauts tornano sulle scene musicali con il loro nuovo singolo "Surfin' Bird", in rotazione radiofonica a partire da venerdì 2 maggio e disponibile su tutti i digital stores. Dopo ben quindici anni di silenzio discografico, la band cult è pronta a conquistare nuovamente il pubblico con un brano che unisce energia irriverente e un sound fresco, confermando ancora una volta la loro capacità di reinventare la musica.

The Hormonauts: esce il nuovo singolo “Turn on the light!” - RAVENNA – E’ uscito il 4 aprile sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Turn on the light!” (Maninalto!), il nuovo singolo dei The Hormonauts. Il brano, che segna il ritorno della band romagnola sulle scene, è ambientato sulla tazza di un wc, location apparentemente insolita ma in realtà tra le poche “comfort zone” dov’è possibile riflettere sulla realtà delle cose. Soprattutto in un periodo storico buio come quello che stiamo vivendo è più facile anestetizzare le ansie abbandonandoci a facili rimedi artificiali. 🔗lopinionista.it

The Hormonauts tornano con “Turn on the light!”, il nuovo singolo è un inno alla consapevolezza - La band romagnola The Hormonauts è tornata con un nuovo singolo dal titolo “Turn on the light!”, segnando il loro atteso ritorno sulla scena musicale. Il brano si svolge in un’ambientazione tanto inaspettata quanto simbolica: la tazza del WC. Un luogo insolito, sì, ma anche una delle poche “comfort zone” dove è possibile fermarsi e riflettere sul mondo che ci circonda. Disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo “Turn on the light!” deThe Hormonauts A partire da venerdì 4 aprile 2025, è online su tutti i digital stores e le principali piattaforme di streaming ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

