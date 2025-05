The Family | Chi è Selin Sekerci? Tutto sulla perfida Serap della Soap Turca

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

“The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa - “The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa Gli appassionati delle serie turche possono segnare una data importante sul calendario: da lunedì 24 marzo 2025, la seconda stagione di The Family (Aile in originale) arriva su Canale 5, prendendo il posto di My Home My Destiny nella fascia pomeridiana delle 16:50. Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa in Italia durante l’estate del 2024, i fan potranno finalmente scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Soykan, tra segreti, tensioni e amori tormentati. 🔗serietvinpillole.it

Gabriele Cirilli al Teatro Metropolitan con 'Cirilli&family' - Si chiama ‘Cirilli&Family’ il nuovo spettacolo del comico Gabriele Cirilli, che farà tappa a maggio anche a Catania. Lo show che nasce da un’idea dello stesso Cirilli con la supervisione artistica di Carlo Conti, in collaborazione con la ‘Ma.Ga.Mat. Srl’ e con la produzione e la distribuzione di... 🔗cataniatoday.it

Selin Sekerci: La nuova stella di The Family e la sua carriera nel mondo della recitazione - Selin Sekerci, attrice turca di 36 anni originaria di Izmir, guadagna popolarità per il suo ruolo di Serap in "The Family", trasmessa su Canale 5. La sua carriera spazia tra teatro e televisione. 🔗ecodelcinema.com