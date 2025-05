The Equalizer | La serie con Queen Latifah cancellata

© Universalmovies.it - The Equalizer | La serie con Queen Latifah cancellata serie The Equalizer.La cancellazione è stata confermata questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, ed è arrivata due giorni prima il finale della quinta stagione, che ora diventerà il finale di serie.Come riporta la celebre fonte, i dati di audience di The Equalizer sono andati scemando nel tempo. Nel corso della quinta stagione in atto, per esempio, la media spettatori è stata inferiore ai 6 milioni, di molto sotto quella quarta stagione quando la media si era attestata intorno ai 7.89 milioni. A pesare sul calo dei numeri, oltre ad una serie di scelte creative non appaganti per gli appassionati di genere, anche la scelta di CBS di spostare quest’anno la messa in onda degli episodi in un orario più tardo nella domenica sera americana, già poco frequentata di per sé. 🔗 L’emittente CBS ha annunciato di aver cancellato dopo cinque stagioni laThe.La cancellazione è stata confermata questa mattina attraverso un aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter, ed è arrivata due giorni prima il finale della quinta stagione, che ora diventerà il finale di.Come riporta la celebre fonte, i dati di audience di Thesono andati scemando nel tempo. Nel corso della quinta stagione in atto, per esempio, la media spettatori è stata inferiore ai 6 milioni, di molto sotto quella quarta stagione quando la media si era attestata intorno ai 7.89 milioni. A pesare sul calo dei numeri, oltre ad unadi scelte creative non appaganti per gli appassionati di genere, anche la scelta di CBS di spostare quest’anno la messa in onda degli episodi in un orario più tardo nella domenica sera americana, già poco frequentata di per sé. 🔗 Universalmovies.it

