The Couple di Ilary Blasi cambia programmazione su Canale 5 | slitta dal lunedì alla domenica Ecco quando in tv

© Superguidatv.it - The Couple di Ilary Blasi cambia programmazione su Canale 5: slitta dal lunedì alla domenica. Ecco quando in tv Couple – Una vittoria per due, il reality show che ha segnato il ritorno di Ilary Blasi su Canale 5. Dopo gli ascolti non proprio incoraggianti, Mediaset ha deciso di cambiare data di messa in onda. Ecco quando andrà in onda su Canale 5.The Couple, news: passa alla domenica sera su Canale 5E’ ufficiale: The Couple – Una vittoria per due di Ilary Blasi cambia la sua programmazione televisiva. Dopo gli ascolti poco incoraggianti del lunedì sera, Mediaset ha pensato di far slittare il reality show alla domenica sera. La puntata di lunedì 5 maggio viene così anticipata a domenica 4 maggio 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Una scelta pensata per risollevare gli ascolti e le sorti di un programma che non sta entusiasmando il pubblico né tantomeno brilla dal punto di vista degli ascolti. 🔗 Novità in arrivo per The– Una vittoria per due, il reality show che ha segnato il ritorno disu5. Dopo gli ascolti non proprio incoraggianti, Mediaset ha deciso dire data di messa in onda.andrà in onda su5.The, news: passasera su5E’ ufficiale: The– Una vittoria per due dila suatelevisiva. Dopo gli ascolti poco incoraggianti delsera, Mediaset ha pensato di farre il reality showsera. La puntata di5 maggio viene così anticipata a4 maggio 2025 sempre in prima serata su5. Una scelta pensata per risollevare gli ascolti e le sorti di un programma che non sta entusiasmando il pubblico né tantomeno brilla dal punto di vista degli ascolti. 🔗 Superguidatv.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi - Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ilary Blasi in The Couple: ascolti bassi e montepremi milionario complicano il format - Il percorso de Ilary Blasi nel nuovo format televisivo The Couple ha incontrato rapide difficoltà, giacché, dopo le prime tre puntate, il programma ha mostrato performance di ascolto ben al di sotto delle aspettative. La reazione del pubblico, attentamente monitorata fin dall’inizio, ha evidenziato una debolezza nell’attrazione dell’audience, rendendo evidente la necessità di interrompere il […] L'articolo Ilary Blasi in The Couple: ascolti bassi e montepremi milionario complicano il format è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

The Couple cambia (ancora) giorno: Ilary Blasi, la mossa ‘kamikaze’ contro De Martino e Fazio - Mediaset sposta ancora il reality e lo fa scontrare con Affari Tuoi e Che Tempo Che Fa: il rischio flop totale è vicino. 🔗libero.it

The Couple passa alla domenica: Ilary Blasi contro Stefano De Martino e Fabio Fazio - Cambio definitivo di palinsesto per The Couple che si sposta alla domenica, liberando lo slot del lunedì per l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili ... 🔗fanpage.it

Ilary Blasi, The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario - The Couple con Ilary Blasi chiude in anticipo ma deve fare i conti con un grosso problema riguardo il montepremi milionario ... 🔗dilei.it