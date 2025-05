The Couple | Chi è Manila Nazzaro? Età marito figli Tutto sulla Concorrente del Reality Show di Canale5

“Matilde, Angela e Milena…”. The Couple, Manila Nazzaro si lascia sfuggire la confessioe sulle amiche vip - Manila Nazzaro e Stefano Oradei, sposati dallo scorso maggio, sono una delle coppie del reality The Couple. La loro partecipazione al programma che ha visto il ritorno di Ilary Blasi in televisione non sorprende, visto che la loro sintonia è evidente e, come raccontato dall’ex miss in più occasioni, quello con il ballerino noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Ballando con le stelle è stato un vero colpo di fulmine. 🔗caffeinamagazine.it

Manila Nazzaro a “The Couple”, la frecciata del marito Stefano Oradei scatena il gossip - News Tv. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una delle coppie in gara nel programma “The Couple“, nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nel corso della prima puntata, l’ex ballerino di “Ballando con le Stelle” ha lanciato una frecciatina che ha scatenato il gossip. (Continua…) Leggi anche: Manila Nazzaro, spunta il nuovo fidanzato: è famosissimo Leggi anche: Antonino a “The Couple” ma finisce male: il duro intervento dell’ex Belen Manila Nazzaro e Stefano Oradei a “The Couple” Ieri sera è iniziato il nuovo reality show “The Couple”, condotto da Ilary Blasi su ... 🔗tvzap.it

The Couple, Manila Nazzaro confessa: "All'inizio c'era rivalità" - La showgirl Manila Nazzaro si racconta nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e parla dell'amicizia nata con le sue amiche Vip. 🔗comingsoon.it

Manila Nazzaro: La carriera e la vita dell’ex Miss Italia nel reality “The Couple” - Manila Nazzaro, ex Miss Italia e volto noto della TV, partecipa a "The Couple" su Canale 5. La sua carriera spazia dalla moda alla radio, affrontando sfide personali e professionali. 🔗ecodelcinema.com

The Couple, Manila Nazzaro contro tutti: si lamenta del caos notturno in casa - Problemi di convivenza nella casa The Couple. Sono diversi giorni che serpeggia un certo malcontento tra alcuni dei concorrenti del reality game di Canale5, per il fatto che soprattutto i ... 🔗ilmattino.it