The Begin retrocede | sconfitta 3-0 dalla Bcc Castellana Grotte

Begin ci prova solo per un set, poi cede l'intera posta alla Bcc Castellana Grotte: un netto 3 a 0 (2725 – 2515 – 2519) che condanna la formazione anconetana alla retrocessione.Nel primo parziale due squadre in campo con motivazioni ben diverse; da un lato la Bcc Tecbus con la matematica salvezza già acquisita e dall'altra i dorici consapevoli di avere un unico obiettivo: vincere per poter continuare a mantenere la categoria. Il parziale procede punto a punto fino al 20 pari. Dopo il time out chiamato da coach Dore Della Lunga sul 21 a 20 per la squadra di casa, la The Begin trova un mini break e si porta sul 23 a 21 ma Castellana recupera e arriva sul 24 a 23. Dore Della Lunga manda in campo Albanesi che al servizio annulla il primo set ball. Le due squadre vanno ai vantaggi ma, alla fine la Bcc chiude il set 27 a 25.

The Begin Volley sconfitta dai Diavoli Rosa Brugherio: salvezza in bilico - E’ stata una Pasqua amara per la The Begin Volley, uscita sconfitta dallo scontro diretto con i Diavoli Rosa Brugherio. Un match che, alla vigilia, rappresentava un vero e proprio spartiacque per il cammino verso la salvezza e che, purtroppo, non ha avuto l’esito sperato. I dorici hanno dovuto fare i conti anche con i problemi fisici di uno dei giocatori di punta, lo schiacciatore David Umek che commenta così il match: "Sapevamo che la partita sarebbe stata fondamentale per lanciarsi al meglio verso le ultime sfide di playout. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ambra Cavallini Pontedera retrocede in B2 dopo sconfitta contro San Giorgio - Verdetto matematico inappellabile conferma la retrocessione in B2 dell’Ambra Cavallini Pontedera che con la sconfitta di ieri – dopo aver lottato a viso aperto - non ha più i margini numerici per quella che in ogni caso sarebbe stata una missione praticamente impossibile. Al PalaZoli il team di Bigicchi cede per 3-0 al cospetto del San Giorgio (Pc) rimanendo inchiodato alla penultima posizione con 14 punti quando restano 3 gare da giocare. 🔗sport.quotidiano.net

Milan Primavera, sconfitta di misura dalla Doria, è 1-2 al Vismara - La gara di ieri sera tra Milan Primavera e Sampdoria valida per la trentunesima giornata del campionato di Primavera 1 è terminata col punteggio di 1-2. Sconfitta di misura che potrebbe nascondere delle insidie ben profonde per i ragazzi di Mister Guidi. Per il Milan era una sfida da vincere: si parlava infatti di una lotta alla Davide contro Golia, con i rossoneri al sesto posto a 51 punti e i blucerchiati che occupavano con 19 punti il diciannovesimo posto. 🔗dailymilan.it

