Tesseramento | il Movimento Indipendenza chiama a raccolta i cittadini

Tesseramento del Movimento Indipendenza, realtà politica che si pone al di fuori degli schemi tradizionali e che punta a coinvolgere i cittadini in una battaglia definita "per la libertà dell'Italia e dei suoi popoli".Attraverso un post diffuso sui social, il Movimento lancia un appello diretto: "Facciamolo SUBITO!", invitando alla sottoscrizione della tessera per sostenere le attività politiche e ideali portate avanti dal gruppo. La missione è chiara: "Indipendenza dai vincoli europei che costringono l'Italia a sacrifici senza ritorni", così come l'allontanamento da un "atlantismo esasperato" che, secondo il Movimento, ha reso il Paese "schiavo degli USA e dei Poteri Forti".Il Movimento Indipendenza propone un'alternativa radicale rispetto agli attuali assetti geopolitici ed economici, puntando alla costruzione di un'Europa dei Popoli, più vicina ai cittadini e meno legata a logiche tecnocratiche o militari.

