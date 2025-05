Terzo mandato per Regioni a Statuto speciale Mastella | Tesi fantasiosa

Mastella su Terzo mandato per le Regioni a Statuto speciale : “Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia”“La Tesi per cui le Regioni a Statuto speciale dovrebbero godere di trattamento diverso e di favore sulla vicenda del Terzo mandato è fantasiosa: su questa storia la Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia, ammantando di ragioni giuridiche ciò che è solo convenienza politica”, così in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella.“Alle frontiere non ci sono né i Lanzichenecchi, né gli Austriaci e né i titini: il Friuli non può godere di wild card per per il Terzo mandato, come accade nei tornei di tennis. La Lega si rassegni a rispettare le stesse regole degli altri: o c’è una legge nazionale sul Terzo mandato valida erga omnes oppure altre soluzioni sono fantasmagorie giuridiche e politiche”, conclude Mastella. 🔗 super le: “Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia”“Laper cui ledovrebbero godere di trattamento diverso e di favore sulla vicenda del: su questa storia la Lega eviti di tirare per la giacca la Costituzione, la storia e la geografia, ammantando di ragioni giuridiche ciò che è solo convenienza politica”, così in una nota il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente.“Alle frontiere non ci sono né i Lanzichenecchi, né gli Austriaci e né i titini: il Friuli non può godere di wild card per per il, come accade nei tornei di tennis. La Lega si rassegni a rispettare le stesse regole degli altri: o c’è una legge nazionale sulvalida erga omnes oppure altre soluzioni sono fantasmagorie giuridiche e politiche”, conclude. 🔗 Puntomagazine.it

