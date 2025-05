Terza Categoria | Sfide decisive per i playoff e la vetta della classifica

© Lanazione.it - Terza Categoria: Sfide decisive per i playoff e la vetta della classifica della "regular season". Nel campionato di Terza Categoria ad aprire le danze, alle 15, sarà la partita di Usella che vedrà il fanalino di coda La Briglia ospitare un Paperino San Giorgio intenzionato ad avvicinarsi al nono posto. Tutte le altre Sfide del sabato inizieranno alle 16 e il duello a distanza La Libertà Viaccia – Polisportiva Carraia promette di proseguire: La Libertà capolista tenterà di mantenere o di aumentare l'attuale margine di tre lunghezze sui calenzanesi secondi. Batacchi e compagni dovranno però far risultato a Vaiano nella tana di un Las Vegas determinato a non perdere il treno per i playoff. Ma si tratta in fin dei conti di una situazione abbastanza simile a quella del Carraia, che sarà di scena a Seano contro un Bacchereto che sotto sotto sogna ancora di potersi giocare il salto di Categoria agli spareggi.

Play-off e play-out in Prima e Seconda categoria: sfide decisive per le squadre lucchesi - Domenica dedicata a play-off e play-out in Prima e Seconda categoria, con in programma tre partite senza appello che vedono in campo formazioni lucchesi. Dopo la conclusione delle "regular season" e la pausa pasquale, si torna, dunque, a giocare e la posta in palio è altissima per le contendenti. In Prima categoria, nella semifinale play-off del girone "A", in gara unica, c’è il Capannori che ospita il Capezzano, per un match dal pronostico molto incerto che si disputa ai "Laghetti" di Lammari, la casa dei biancorossi capannoresi in questa stagione. 🔗sport.quotidiano.net

Terza Categoria / Sfide al vertice e derby di Jesi: il programma della 23^giornata - Albacina-Urbanitas Apiro e Maiolati Pianello-Real Sassoferrato sono sfide cruciali per il titolo e i playoff, derby di Jesi tra Spes e Largo Europa, la Valle Del Giano in trasferta a Camerata, Atletico 2008 e Junior Jesina per ripartire, la Junior Osimana a Fabriano e Serra Volante-Polverigi; punto sul girone E, con il turno di riposo dell’AC Appignano VALLESINA, 21 MARZO 2025-Settimana fondamentale per il campionato di Terza Categoria, giunto alla sua ventitreesima giornata. 🔗.com

Terza Categoria / Il racconto della 25^giornata dei gironi C ed E - Il Real Sassoferrato espugna la Serra Volante e l’Urbanitas Apiro segue la scia contro il Maiolati Pianello, Valle Del Giano e Largo Europa vincono i derby contro Fabriano e Junior Jesina e prendono posto nella lotta playoff, Atletico e Junior Osimana e Cameratese e Poggio San Marcello si fermano sull’1-1 e la Spes batte il Polverigi; nel girone E l’AC Appignano torna alla vittoria in casa della Junior Montemilone e consolida il quinto posto VALLESINA, 9 APRILE 2025-Il campionato di Terza Categoria è più vivo che mai. 🔗.com

