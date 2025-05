Terribile perdita attore ucraino muore in guerra | Voleva proteggerci

C'erano una moglie e una bambina ad aspettarlo a casa. C'era un palco dove, fino a pochi mesi prima, regalava emozioni, risate e riflessioni al suo pubblico. Aveva un talento raro, capace di catturare cuori e menti, trasformando ogni esibizione in un momento indimenticabile. La guerra, però, non rispetta i sogni. Invade spazi personali, distrugge teatri, scuole, famiglie, costringendo a scelte difficili. Quando il suo Paese ha avuto bisogno, ha deciso di mettere da parte la sua passione di sempre per indossare una divisa e combattere per la libertà. A dicembre, Maksym Kovtun, giovane promessa del teatro giovanile di Dnipro, aveva lasciato il palco per unirsi all'esercito. "Era una promessa del teatro ucraino", raccontano con dolore i suoi colleghi. Con il suo carisma, era in grado di incantare grandi e piccoli, trasformando ogni ruolo in un dono.

