Terribile incidente negli Usa tra le vittime anche italiani

© Thesocialpost.it - Terribile incidente negli Usa, tra le vittime anche italiani

Tragedia nei pressi del parco naturale di Yellowstone, negli Stati Uniti, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di sette turisti. Tra le vittime, secondo le prime informazioni, ci sarebbero anche cittadini italiani.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro, avvenuto nella giornata di ieri, ha coinvolto un autobus che trasportava una comitiva di 14 visitatori della celebre riserva naturale e un camion. Il mezzo turistico, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con il veicolo pesante. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte di sette passeggeri e il ferimento di altri.

Presenza di turisti stranieri

Solo nelle ultime ore si è appreso che tra le vittime del drammatico incidente ci sarebbero anche turisti di nazionalità italiana, ma le autorità locali non hanno ancora diffuso l'identità ufficiale dei coinvolti.

