© Thesocialpost.it - Terribile incidente negli Usa, tra le vittime anche italiani italiani le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nei pressi del parco nazionale di Yellowstone, negli Stati Uniti. Viaggiavano a bordo di un furgone turistico insieme ad altri dodici visitatori stranieri, quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un camion. Lo schianto è stato violentissimo: entrambi i veicoli hanno preso fuoco e per sette persone non c’è stato nulla da fare.L’incidente, avvenuto giovedì sera, ha richiamato l’attenzione sui pericoli nascosti dietro la bellezza dei paesaggi americani più iconici. Il tratto di strada interessato è noto come una strada panoramica particolarmente frequentata da turisti diretti al parco.Confermato il decesso di due connazionaliLa notizia della presenza di italiani tra le vittime è emersa solo nelle ultime ore. 🔗 Sono due cittadiniledel tragicostradale avvenuto nei pressi del parco nazionale di Yellowstone,Stati Uniti. Viaggiavano a bordo di un furgone turistico insieme ad altri dodici visitatori stranieri, quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un camion. Lo schianto è stato violentissimo: entrambi i veicoli hanno preso fuoco e per sette persone non c’è stato nulla da fare.L’, avvenuto giovedì sera, ha richiamato l’attenzione sui pericoli nascosti dietro la bellezza dei paesaggi americani più iconici. Il tratto di strada interessato è noto come una strada panoramica particolarmente frequentata da turisti diretti al parco.Confermato il decesso di due connazionaliLa notizia della presenza ditra leè emersa solo nelle ultime ore. 🔗 Thesocialpost.it

Usa, Farnesina: “Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone, altre 6 vittime” - (Adnkronos) – "Una nostra connazionale è morta il 1 maggio in un incidente a Yellowstone, negli Stati Uniti". Lo ha detto all'Adnkronos la Farnesina. La turista era fra le sette persone decedute in un violento scontro che ha coinvolto un furgone e un pick-up su un'autostrada nell'Idaho orientale, nei pressi del Parco nazionale, hanno riferito […] L'articolo Usa, Farnesina: “Italiana morta 1 maggio in incidente a Yellowstone, altre 6 vittime” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Turista di Milano muore in un incidente stradale nel parco Usa di Yellowstone. Le vittime sono in totale 6 - Sei delle 14 persone che viaggiavano sul pulmino nono rimaste uccise insieme con l'autista del pick-up. La donna era nata a Milano 🔗affaritaliani.it

