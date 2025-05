Terremoto oggi in Appennino | avvertito anche a Bologna Modena e Reggio

© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi in Appennino: avvertito anche a Bologna, Modena e Reggio Bologna, 3 maggio 2025 – Una scossa di Terremoto ha svegliato di soprassalto molti residenti dell’Appennino bolognese: la magnitudo rilevata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha raggiunto quota 3.8 con epicentro nel comune di Alto Reno Terme. Più precisamente tra Porretta e Castel di Casio con una profondità di 55 chilometri. La scossa si è sentita alle 5,08 di questa mattina.Secondo quanto riportato dagli stessi utenti, la scossa si è sentita anche in alcune zone di Bologna città, Modena e Reggio Emilia, oltre ovviamente in zona. 🔗 , 3 maggio 2025 – Una scossa diha svegliato di soprassalto molti residenti dell’bolognese: la magnitudo rilevata dai sismografi dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha raggiunto quota 3.8 con epicentro nel comune di Alto Reno Terme. Più precisamente tra Porretta e Castel di Casio con una profondità di 55 chilometri. La scossa si è sentita alle 5,08 di questa mattina.Secondo quanto riportato dagli stessi utenti, la scossa si è sentitain alcune zone dicittà,Emilia, oltre ovviamente in zona. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

